Гурцкая обратилась к покойному мужу в памятную дату: «Каждый мой день начинается и заканчивается тобой»

Певица Диана Гурцкая 3 мая, в день рождения своего покойного мужа Петра Кучеренко, опубликовала трогательный пост в социальных сетях. Артистка обратилась к супругу, словно он по-прежнему жив, нежно и с любовью.
«Каждый мой день по-прежнему начинается и заканчивается тобой. Но сегодня ощущения особенные. Я снова слышу твой искренний смех, чувствую твое смущение от бесконечного потока поздравлений», — написала Гурцкая. Певица сказала, что по-прежнему благодарит Господа за то, что он подарил этому миру ее супруга. И поздравила его с днем рождения, трогательно назвав его своим ангелом.
Ранее Диана Гурцкая обратилась к своему покойному мужу в День святого Валентина. Свою жизнь с супругом певица навала «бесконечным романтическим путешествием». И призналась, что была очень счастлива с ним.
Напомним, Петр Кучеренко погиб весной 2023 года: высокопоставленный чиновник возвращался из командировки с Кубы, во время перелета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Минеральных Водах, но врачи не смогли помочь — причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.