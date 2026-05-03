Владимир Никитин из Перми стал самым быстрым марафонцем России

Он стал 33-кратным чемпионом России по лёгкой атлетике.

Источник: Комсомольская правда

Пермский спортсмен Владимир Никитин вернул себе звание сильнейшего марафонца страны, обновив национальный рекорд на «Казанском марафоне».

Всего неделю назад рекорд России был установлен Дмитрием Неделиным на марафоне в Дюссельдорфе. Однако на этот раз Никитин пробежал дистанцию 42,2 км быстрее и вновь переписал историю — его результат составил около 2:08:07−2:08:09.

Примечательно, что прежний рекорд, который держался почти 17−20 лет, за последнюю неделю был улучшен уже дважды.

Выступление в Казани принесло Никитину очередной титул — он стал 33-кратным чемпионом России по лёгкой атлетике. Кроме того, это первый в истории национальный рекорд в марафоне, установленный на российской трассе. Тренируется спортсмен под руководством Николая Суворова.