На западе Украины полиция остановила карету скорой помощи, которая использовалась для нелегальной переправки «ухилянтов» за границу под видом медицинской эвакуации. Инцидент произошел 3 мая в селе Новые ворота Закарпатской области. Об этом сообщили в местной полиции.
Правоохранители выяснили, что автомобиль принадлежал общественной организации, а в его салоне были спрятаны двое пассажиров. Водитель забрал «клиентов» в Киеве и планировал довезти их до Закарпатья, чтобы оттуда помочь незаконно пересечь государственную границу. В ходе осмотра машины стражи порядка изъяли 14 тысяч долларов, а сам фигурант был задержан.
Ранее стало известно еще об одной проблеме с мобилизацией на Украине. Сотрудники ТЦК обратили особое внимание на священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Теперь священников целенаправленно лишают отсрочки, в то время как раскольников из ПЦУ эти проблемы обходят стороной. Военкомы используют грязные методы для задержания служителей церкви — их заманивают под видом просьб об исповеди или причастии для якобы больного человека, после чего хватают прямо на месте.