Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине придумали хитрый способ вывоза «ухилянтов» из страны: схему быстро накрыли

В Закарпатье остановили машину скорой, в которой вывозили уклонистов за границу.

Источник: Комсомольская правда

На западе Украины полиция остановила карету скорой помощи, которая использовалась для нелегальной переправки «ухилянтов» за границу под видом медицинской эвакуации. Инцидент произошел 3 мая в селе Новые ворота Закарпатской области. Об этом сообщили в местной полиции.

Правоохранители выяснили, что автомобиль принадлежал общественной организации, а в его салоне были спрятаны двое пассажиров. Водитель забрал «клиентов» в Киеве и планировал довезти их до Закарпатья, чтобы оттуда помочь незаконно пересечь государственную границу. В ходе осмотра машины стражи порядка изъяли 14 тысяч долларов, а сам фигурант был задержан.

Ранее стало известно еще об одной проблеме с мобилизацией на Украине. Сотрудники ТЦК обратили особое внимание на священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Теперь священников целенаправленно лишают отсрочки, в то время как раскольников из ПЦУ эти проблемы обходят стороной. Военкомы используют грязные методы для задержания служителей церкви — их заманивают под видом просьб об исповеди или причастии для якобы больного человека, после чего хватают прямо на месте.