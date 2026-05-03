Воронежский «Факел» дома выиграл у «Енисея» со счетом 2:0

Вторая 45-минутка началась с жесткой борьбы, полной стыков и фолов. Хозяева не прекращали давление, и это едва не привело к голу. На 59-й минуте Николай Гиоргобиани из аута с правого фланга закинул мяч в штрафную, где защитник «Енисея» головой отбил снаряд в сторону, но подбор остался за Кириллом Симоновым — полузащитник «огнеопасных» с ходу с левой ноги выстрелил в дальний угол ворот метров с двадцати. Шамов эффектно отбил мяч в сторону. Минуту спустя вратарю гостей пришлось вновь спасать команду. После навеса Дарко Тодоровича в штрафную красноярцев практически в упор был нанесен удар головой — голкипер отразил его плечом.