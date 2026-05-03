Каких экскурсоводов не хватает в Крыму

«На маршрутах действительно уже появились наши экскурсоводы с красивыми нагрудными бейджами, на которых написаны фамилия, имя, отчество, есть еще и голографический знак, который можно отсканировать и получить полную информацию об этом представителе туристской сферы», — рассказала гостья эфира.
По словам собеседницы, на полуострове готовы к работе и гиды-переводчики, владеющие английским, немецким, французским, испанским и греческим языками. Есть нехватка лишь в тех, кто владеет китайским языком.
«Это проблема, которая будет очень колкой. Потому что к нам намереваются приехать туристы из Китая», — объяснила специалист.
Однако в масштабах страны количество сертифицированных экскурсоводов на полуострове достаточно большое, считает Екатерина Лукьяненко.
«Наши коллеги в регионах искренне удивляются — как и откуда? У нас здесь есть один очень простой ответ — все нужно делать заранее, заблаговременно и методично. В Крыму этот процесс был налажен как раз заранее, заблаговременно и супер-методично», — поделилась собеседница.
До 2015 года в Крыму уже было аттестовано почти 1,5 тысячи человек, уточнила спикер. То есть специалисты высокого профессионального уровня в прошлом уже проходили аттестацию в нормативно-правовом поле.
«Сейчас их 700. Кто-то ушел из профессии в силу возраста, кто-то решил вообще сменить направление деятельности, кто-то решил уехать в другой регион. Но готовятся и новые кадры, и курсы у нас проходят постоянно. Я сама руковожу программой подготовки экскурсоводов», — пояснила доцент кафедры туризма КФУ.
Для прохождения сложных, тем более многодневных маршрутов нужен инструктор-проводник, подчеркнула гостья эфира.
«99% крымских маршрутов — это обычные экскурсионные маршруты выходного дня и квалифицированный, подчеркиваю, аттестованный экскурсовод может спокойно такую однодневную природоведческую программу провести. У нас высокий уровень профессионального качественного экскурсионного обслуживания. Об этом говорят наши социологические исследования, которые мы со студентами проводим ежегодно», — пояснила Екатерина Лукьяненко.
Сейчас, по ее мнению, намечается, очень яркая дифференциация, и летом экскурсоводов будет явно не хватать.
«В строй пойдут все “бывалые” старики: кто уже давно не водит — будут призваны, потому что надо отработать высокий сезон. То есть нам останавливаться в подготовке нельзя», — считает эксперт.
В современном мире, обратила внимание доцент КФУ, предпочтения туристов быстро меняются — кто-то хочет просто фототур, кто-то желает этно-гастрономический вояж. Это сейчас становится актуальным, но затрагивает совсем другую область знаний, требующую специальной подготовки. «То есть у нас еще и узкая специализация сейчас будет углубляться у экскурсоводов, поэтому много их не будет точно», — подытожила специалист.