Воронежский «Факел» прервал серию из четырех матчей без побед

3 мая в Воронеже местный «Факел» принимал красноярский «Енисей» в рамках 32-го тура первой лиги по футболу. Исход встречи решил сербский легионер «огнеопасных» Дарко Тодорович, поразивший ворота сибиряков на 74-й минуте. На 85-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Николай Гиоргобиани. А уже в компенсированное время точку в матче поставил лучший бомбардир турнира Белайди Пуси — он отличился на 92-й минуте. Итог — 2:0 в пользу «Факела», оставившего позади худший отрезок сезона: серию из четырех матчей без побед.