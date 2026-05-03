Воронежский «Факел» прервал серию из четырех матчей без побед

«Огнеопасные» в меньшинстве дожали красноярский «Енисей».

3 мая в Воронеже местный «Факел» принимал красноярский «Енисей» в рамках 32-го тура первой лиги по футболу. Исход встречи решил сербский легионер «огнеопасных» Дарко Тодорович, поразивший ворота сибиряков на 74-й минуте. На 85-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Николай Гиоргобиани. А уже в компенсированное время точку в матче поставил лучший бомбардир турнира Белайди Пуси — он отличился на 92-й минуте. Итог — 2:0 в пользу «Факела», оставившего позади худший отрезок сезона: серию из четырех матчей без побед.

Напомним, что после выигрыша 5 апреля в Туле у «Арсенала» (2:1) воронежцы поочередно уступили столичной «Родине» (1:3), ростовской «Чайке» (0:2), поделили очки с ярославским «Шинником» (2:2) и московским «Торпедо» (2:2).

После сегодняшней победы «Факел» вернулся на первое место с 64 очками. Второй идет «Родина» — 92 балла. ТОП-3 замыкает свердловский «Урал» (58), но у клуба из Екатеринбурга игра в запасе. Теперь 8 мая подопечные Олега Василенко дома примут «СКА-Хабаровск». Встреча начнется в 18:00.