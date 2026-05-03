В Татарстане за 3 месяца проверили качество 1,8 тыс. тонн пшеничной муки

В лабораторных условиях были исследованы 40 образцов такой продукции.

Проверку качества 1,8 тыс. тонн пшеничной хлебопекарной муки провели в Татарстане в течение первых трех месяцев 2026 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Организация таких исследований способствует достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В общей сложности были комплексно проанализированы 40 образцов муки. В лабораторных условиях была дана оценка их ключевым показателям качества, соответствию требованиям ГОСТа и техническому регламенту Таможенного союза.

Результаты исследований показали, что образцы соответствуют высшему, первому и второму сорту. Продукция также прошла проверку на содержание токсичных элементов, остаточного количества пестицидов, радионуклидов, ГМО.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.