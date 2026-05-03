В Молдавии начали готовить граждан к ядерной аварии: жителей призвали изучить правила поведения в случае ЧС

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к жителям страны с призывом изучить правила поведения при возможной ядерной аварии. Политик заявила об этом после своей недавней поездки в Чернобыль в интервью YouTube-каналу Jurnal Politic.
Санду объяснила, что из-за продолжающегося конфликта на Украине каждому гражданину важно понимать существующие риски и знать способы защиты себя и своих близких. Глава государства отметила, что подробная инструкция уже опубликована на официальном сайте Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям республики.
Ранее оппозиционная партия «Гражданский конгресс» выступила с резким заявлением в адрес президента. В пресс-службе партии сообщили, что высказывания Санду о возможном союзе с Румынией для вступления в Евросоюз являются ничем иным, как государственной изменой.
Оппозиционеры подчеркнули, что глава государства, приносившая клятву защищать суверенитет и независимость Молдавии, теперь публично рассуждает о ликвидации своей страны.