Мерц резко ответил больной раком женщине на вопрос о здравоохранении

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил женщине, страдающей от рака, после ее вопроса о здравоохранении на встрече с избирателями. Об этом пишет немецкое издание Bild.
— Очередная оплошность канцлера: гражданка, больная раком, жалуется Фридриху Мерцу на сокращения в системе здравоохранения — но, вместо того чтобы проявить сочувствие, он резко ее одернул, — говорится в материале.
Женщина рассказала, что у нее рак кожи четвертой стадии и она едва может позволить себе похороны. Она выразила недовольство по поводу планов правительства сократить расходы на здравоохранение, в то время как зарплаты министров, напротив, повысят.
Канцлер начал хмуриться еще до того, как она закончила свой вопрос, а затем сразу отверг ее критику. Он утверждал, что правительство не планировало повышения окладов, при этом пять раз повторив слово «никогда». Однако, по данным издания, такой законопроект действительно разрабатывался, но был быстро отменен после появления информации об этом в СМИ.
Bild отмечает, что именно проблемы с коммуникацией стали причиной кризиса для правящей коалиции, а рейтинг Мерца упал до крайне низкого уровня.
Несколько дней назад Bild написал, что Фридрих Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков в стране. По ее данным, канцлер набрал 2,9 балла популярности. В сравнении с прошлой неделей он опустился с 18-го на 20-е место. На первой позиции рейтинга оказался министр обороны Германии Борис Писториус.
1 мая тысячи граждан Германии, вышедших на массовые митинги, потребовали отставки канцлера.