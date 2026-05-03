В Ростове снесут почти 300 аварийных домов

В 2026 году планируется расселить 160 семей.

Из 303 аварийных домов Ростова отреставрируют только 26 — те, что признаны памятниками культуры. Остальные здания пойдут под снос. За последние 16 лет в городе уже демонтировали 93 дома, сообщила пресс-служба администрации южной столицы в ответ на запрос портала 161.ру.

Как пишет источник, в Ростове 303 ветхих здания. Жильцов 68 домов уже расселили, из них 11 — объекты культурного наследия. Ещё 235 зданий ждут расселения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области усилили работу по сносу незаконных НТО.