В Ростове снесут почти 300 аварийных домов

Из 303 аварийных домов Ростова отреставрируют только 26 — те, что признаны памятниками культуры. Остальные здания пойдут под снос. За последние 16 лет в городе уже демонтировали 93 дома, сообщила пресс-служба администрации южной столицы в ответ на запрос портала 161.ру.