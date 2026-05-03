Женщинам-волонтёрам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе

В Туапсе женщин-волонтёров не допустили к уборке нефтепродуктов на берегу после разлива мазута. Об этом, ссылаясь на разговор местных чиновников с добровольцами, пишет «Коммерсант» в воскресенье, 3 мая.
Запрет объяснили «заботой о репродуктивном здоровье». Позже это требование повторили на собрании волонтёров и попросили отнестись к нему «с пониманием». Часть местных жительниц с решением не согласилась: женщины заявили, что «сами будут решать, что делать со своим репродуктивным здоровьем».
В апреле Туапсе несколько раз подвергался атакам беспилотников. После падения обломков на территории морского терминала и НПЗ возникали пожары, также произошёл разлив нефтепродуктов. В школах отменяли занятия, а жителей призывали выходить на улицу в масках. В округе действует режим ЧС регионального уровня.