Женщинам-волонтёрам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе

Ограничение власти объяснили «заботой о репродуктивном здоровье».

Источник: Клопс.ru

В Туапсе женщин-волонтёров не допустили к уборке нефтепродуктов на берегу после разлива мазута. Об этом, ссылаясь на разговор местных чиновников с добровольцами, пишет «Коммерсант» в воскресенье, 3 мая.

Запрет объяснили «заботой о репродуктивном здоровье». Позже это требование повторили на собрании волонтёров и попросили отнестись к нему «с пониманием». Часть местных жительниц с решением не согласилась: женщины заявили, что «сами будут решать, что делать со своим репродуктивным здоровьем».

В апреле Туапсе несколько раз подвергался атакам беспилотников. После падения обломков на территории морского терминала и НПЗ возникали пожары, также произошёл разлив нефтепродуктов. В школах отменяли занятия, а жителей призывали выходить на улицу в масках. В округе действует режим ЧС регионального уровня.

