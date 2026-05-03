В Шереметьеве объяснили длительное прохождение послеполетных формальностей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажирами международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилете. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

«Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Распространяемая информация о том, что скопления пассажиров связаны с введением сигнала “Ковер”, не соответствует действительности. Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилете», — говорится в сообщении.

Пассажирам, прибывающим международными рейсами, следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполетных формальностей, добавили в аэропорту.