В прифронтовой Горловке Донецкой Народной Республики поздравили со 102-летием единственного в городе ветерана Великой Отечественной войны Федора Брынцева. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в мессенджере «Макс».
Имениннику передали персональное поздравление от президента России Владимира Путина и подарили новую бытовую технику. Во время душевного разговора Федор Иванович вспомнил трудности военного времени и своих соратников, с которыми вместе боролся за свободу Родины. Ветеран также является почетным гражданином Горловки. Традиция поздравлять фронтовиков в ДНР сохраняется несмотря на обстрелы со стороны киевского режима и прифронтовое положение города.
Ранее KP.RU писал о заявлении посла России в Берлине Сергея Нечаева, который подчеркнул, что РФ не будет просить у Германии разрешения, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Дипломат отметил, что представители посольства и генконсульства РФ в Бонне участвуют в мероприятиях, куда их приглашают немецкие организации и местные власти.