Врачи из Улан-Удэ осмотрели жителей Северо-Байкальского района Бурятии

Прием пациентов вели высококвалифицированные специалисты Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко.

Источник: Национальные проекты России

Выездная бригада врачей из Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко с 21 по 25 апреля провела консультации в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятия были организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Прием вели 10 высококвалифицированных специалистов: эндокринолог, уролог, кардиолог, сосудистый хирург, офтальмолог, невролог, пульмонолог, нефролог, гастроэнтеролог, врач ультразвуковой диагностики. Жители района могли не только получить консультации этих специалистов, но и пройти УЗИ-обследования. Главная цель выездов, как подчеркнули доктора, заключается не только в оказании помощи тем, кто уже нуждается в лечении, но и в выявлении заболеваний на ранних стадиях.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.