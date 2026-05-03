В Волгограде после жалоб мэрия пообещала разровнять дороги в посёлке Солнечный

Напомним, ранее редакция рассказывала о полной транспортной блокаде местных жителей. В посёлке осенью прошлого года начались долгожданные работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения. Специалисты за несколько недель перекопали все улицы в посёлке и оставили их в таком состоянии. Позже работы возобновились, но очень вялым темпом. В результате волгоградцы лишились возможности подъезжать к собственным домам. С местными дорогами не могут совладать не только легковые автомобили, но и даже спецтехника и машины экстренных служб. Кроме того, вскрылось, что щебёночные и частично асфальтированные дороги полноценно никто не собирается восстанавливать. На большую часть улиц деньги в бюджете не заложены.