Коломойский* оценил сроки окончания конфликта с Россией

Находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский* сделал заявление о сроках окончания конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишут украинские СМИ.

Один из местных телеканалов опубликовал видео, на котором Коломойский* утверждает, что конфликт не завершится в ближайшие три года. При этом на кадрах видно, что бизнесмен находился на судебном заседании, однако журналисты не уточнили, когда именно проходило это заседание, передает Lenta.ru.

Еще в феврале олигарх высказался на судебном заседании, что срок президента Украины Владимира Зеленского скоро завершится. Кроме того, Коломойский* призвал судью задуматься над тем, что Зеленский не вечен, а «времена уже меняются».

В феврале издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что американский лидер Дональд Трамп намерен положить конец конфликту на Украине до 4 июля — дня празднования 250-летия независимости США. Несмотря на это, некоторые европейские чиновники утверждают, что признаков готовности президента России Владимира Путина завершить конфликт и достичь соглашения якобы все еще нет. Однако Москва неоднократно подчеркивала готовность к контактам и работу на завершением конфликта с учетом устранения его первопричин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы готов пойти на реальные компромиссы в рамках урегулирования конфликта с Россией. Однако любые подобные решения, по его словам, должны уважать территориальную целостность государства.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

