Памятник Лермонтову в Петербурге помыли 400 литрами воды и покрыли воском

На Лермонтовском проспекте в Петербурге от пыли и грязи отмыли памятник Михаилу Лермонтову. Как сообщили в Государственном музее городской скульптуры, специалисты использовали нейтральный пенный раствор, вручную обработали каждый шов, удалили мох и сорные травы, которые удерживают влагу и со временем разрушают поверхность памятника. На очистку ушло около 400 литров воды.