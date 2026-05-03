Памятник Лермонтову в Петербурге помыли 400 литрами воды и покрыли воском

На одноимённом проспекте специалисты отмыли монумент поэту от пыли и грязи.

Источник: ВКонтакте / Адмиралтейский район Санкт-Петербурга

На Лермонтовском проспекте в Петербурге от пыли и грязи отмыли памятник Михаилу Лермонтову. Как сообщили в Государственном музее городской скульптуры, специалисты использовали нейтральный пенный раствор, вручную обработали каждый шов, удалили мох и сорные травы, которые удерживают влагу и со временем разрушают поверхность памятника. На очистку ушло около 400 литров воды.

Заведующий службой по текущему уходу и содержанию памятников Павел Голубков пояснил, что погода позволила выполнить работы по консервации бронзы с использованием синтетического воска.

Всё это дело красиво располировать по поверхности, что придаёт памятнику парадный блеск и защиту на ближайшие пару лет точно.

Павел Голубков
заведующий службой по текущему уходу и содержанию памятников

Всего к началу летнего сезона в Петербурге планируют привести в порядок около 140 исторических объектов.