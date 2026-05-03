«100%-ый досмотр»: в Шереметьево объяснили огромные очереди на контроле

Международный аэропорт Шереметьево опроверг информацию о том, что возникшие в залах прилета очереди связаны с введением спецсигнала «ковёр». Официальное заявление было опубликовано пренсс-службой воздушной гавани в соцсетях.
«Распространяемая информация о том, что скопления пассажиров связаны с введением сигнала “ковёр”, не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе авиаузла.
В администрации пояснили, что временные задержки в прохождении послеполетных формальностей у прибывающих из-за границы пассажиров обусловлены исключительно усилением мер безопасности.
В настоящее время государственными органами проводится стопроцентный досмотр на таможенном контроле, что и приводит к увеличению времени ожидания. При этом внутренние рейсы и вылеты из Москвы обслуживаются по обычному графику.
Для минимизации неудобств службы аэропорта были переведены на усиленный режим работы. Сотрудники терминалов оказывают содействие пассажирам, при этом приоритет в обслуживании отдается маломобильным гражданам и семьям с детьми. Аэропорт продолжает принимать и отправлять воздушные суда в полном объеме, работая в штатном режиме.