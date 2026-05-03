Погодные контрасты. Синоптик Назарова: о погоде в Ростовской области в мае

Май в донском регионе решил соблюсти приличия: по температуре и осадкам он останется в рамках климатической нормы. Подробнее об этом rostov.aif.ru рассказала глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
Утренний иней.
Первая декада задаст тон всему месяцу — и он будет контрастным. Небо не скупится на дожди, а в отдельные дни к ним присоединятся раскаты майских гроз. Утро встретит прохладой: ночью термометры покажут 3−8 °С, а в некоторых районах и вовсе напомнят о прошедшей зиме лёгким морозом до −1…-3 °С. Зато днём природа возьмёт своё — воздух уверенно поднимется до 8−15 °С.
Уже с шестого числа ночи станут мягче (4−10 °С), дни — теплее (13−20 °С), а к завершению декады южные районы получат первую «летнюю» температуру — до 24 .
Затишье с грозовыми акцентами.
Вторая декада принесёт относительное равновесие, но не полную тишину. Кратковременные дожди и отдельные грозы будут появляться, напоминая: весна ещё не сдала свои права. Ночью столбики остановятся на отметках 9−14 °С, хотя на севере области возможны «возвраты» до +5 °С. Днём же будет по-весеннему уютно: 15−22 °С тепла.
Третья декада порадует самым тёплым фоном месяца. Ночи станут по-настоящему мягкими (13−18 °С), а днём воздух будет прогреваться до 26−31 °С. Лишь в дни с дождями природа возьмёт короткую паузу — температура временно опустится до 18−23 °С, чтобы передохнуть перед летним марафоном.