Сенатор рассказала о сносе 300 домов и продаже еще 120 в Минской области только за первые три месяца 2026 года

Сенатор Наталья Якубицкая рассказала телеканалу СТВ о сносе 300 домов и продаже еще 120 за три месяца в Минской области.
Она отметила, что перед властями Минской области стояло задание о вовлечении в хозяйственный оборот 384 пустующих домов за первый квартал 2026-го. А реальные цифры таковы:
«Вовлечено 420 домов. 300 домов мы снесли, а 120 домов было продано, причем 35 продано за одну базовую величину».
Сенатор рассказала, какие задачи решает вовлечение в хозоборот таких строений:
"Это наведение порядка на земле, а также пополняем бюджет. Мы даем возможность людям приобрести дом, есть возможность сноса такого дома и распорядиться земельным участком на свое усмотрение. Можно построить новый дом, то есть здесь очень большие возможности в рамках 116-го указа [президента Беларуси от 24 марта 2021 года].
Тем временем ранее власти Минска сказали про поставку 30 новых троллейбусов- «гармошек».
Также специалист сказала белорусам, что делать, если после мусоровоза во дворе остается мусор, и кто за него отвечает.
А коммунальщики предупредили, что придут с осмотром в дома белорусов.