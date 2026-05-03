Сенатор рассказала о сносе 300 домов и продаже еще 120 в Минской области только за первые три месяца 2026 года

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Наталья Якубицкая рассказала телеканалу СТВ о сносе 300 домов и продаже еще 120 за три месяца в Минской области.

Она отметила, что перед властями Минской области стояло задание о вовлечении в хозяйственный оборот 384 пустующих домов за первый квартал 2026-го. А реальные цифры таковы:

«Вовлечено 420 домов. 300 домов мы снесли, а 120 домов было продано, причем 35 продано за одну базовую величину».

Сенатор рассказала, какие задачи решает вовлечение в хозоборот таких строений:

"Это наведение порядка на земле, а также пополняем бюджет. Мы даем возможность людям приобрести дом, есть возможность сноса такого дома и распорядиться земельным участком на свое усмотрение. Можно построить новый дом, то есть здесь очень большие возможности в рамках 116-го указа [президента Беларуси от 24 марта 2021 года].

