В Биробиджане отремонтируют свыше 7 км инженерных сетей

Так, капитальный ремонт сетей водоснабжения запланирован на Аремовском переулке и 10 городских улицах. Кроме того, будет обновлен участок тепловых сетей по улицам 40 лет Победы и Шалаева. Еще специалистам предстоит модернизировать систему водоотведения по улицам Московской и Карла Маркса. Уточняется, что ремонт инженерных сетей позволит снизить их аварийность. Помимо этого, после завершения работ повысится надежность водо- и теплоснабжения, а также водоотведения.