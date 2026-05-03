В Биробиджане отремонтируют свыше 7 км инженерных сетей

Более 7 км инженерных сетей отремонтируют в Биробиджане в 2026 году. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области.
Так, капитальный ремонт сетей водоснабжения запланирован на Аремовском переулке и 10 городских улицах. Кроме того, будет обновлен участок тепловых сетей по улицам 40 лет Победы и Шалаева. Еще специалистам предстоит модернизировать систему водоотведения по улицам Московской и Карла Маркса. Уточняется, что ремонт инженерных сетей позволит снизить их аварийность. Помимо этого, после завершения работ повысится надежность водо- и теплоснабжения, а также водоотведения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.