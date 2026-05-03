Особый противопожарный режим начал действовать в Ростовской области

На Дону запрещено разводить костры и выжигать траву.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая в Ростовской области действует особый противопожарный режим. Об этом сообщается в канале МАХ донского правительства.

Жителям региона запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность вплоть до 15 октября.

— Организовано патрулирование территорий силами местного населения и добровольных пожарных формирований, а также видеонаблюдение за лесными массивами, — говорится в сообщении.

В случае возгораний для их ликвидации будут задействованы 3,8 тысяч пожарных, 1 270 единиц техники и почти 10,3 тысячи единиц оборудования и инвентаря. Жителей, которые станут свидетелями огненных ЧП просят звонить по единому номеру для вызова экстренных служб — 112.

