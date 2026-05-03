В Альметьевске Республики Татарстан отметили День беременных

День беременных отметили 7 апреля в перинатальном центре Альметьевской районной многопрофильной больницы в Республике Татарстан, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Организация таких праздничных событий отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
С участниками мероприятия встретилась заведующая акушерским физиологическим отделением Елена Трубина. Она провела лекцию «Как проходят роды». Будущие мамы узнали, как протекает этот процесс и что необходимо взять с собой.
Далее специалисты психологического центра «Нур» провели сеанс арт-терапии — музыкальную медитацию. Женщины послушали звуки тибетских чаш, гонга, глюкофона. Также они попробовали самостоятельно сыграть на этих музыкальных инструментах. Кроме того, каждая будущая мама создала своими руками оберег на счастье своего малыша.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.