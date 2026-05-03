ФПК сообщила о восстановлении транзита поездов калининградского направления

Восстановительные работы на Каунасском участке в Литве завершены, транзит поездов Калининградского направления восстановлен, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД») в своем канале в «Макс».

Источник: "Российская газета"

Восстановительные работы на Каунасском участке в Литве завершены, транзит поездов Калининградского направления восстановлен, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД») в своем канале в «Макс».

Напомним, что сегодня из-за схода грузового состава в Каунасском районе Литвы задерживался ряд поездов, выполнявших маршрут из Калининграда в другие российские города транзитом через литовскую территорию.

Позже администрация литовских железных дорог сообщила, что восстановительные работы на Каунасском участке завершены. В итоге движение поездов Калининградского направления было возобновлено.

В частности, поезд № 80 «Калининград — Санкт-Петербург» отправился в 16:40 мск со станции Нестеров, № 360 «Калининград — Адлер» — в 18:30 мск со станции Литовской железной дороги.

Поезд № 148 «Калининград — Москва» выехал в 19:50 мск со станции Литовской железной дороги, а № 30 «Калининград — Москва» стартует в 20:30 мск с Южного вокзала Калининграда.

