ФПК сообщила о восстановлении транзита поездов калининградского направления

Восстановительные работы на Каунасском участке в Литве завершены, транзит поездов Калининградского направления восстановлен, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД») в своем канале в «Макс».
Напомним, что сегодня из-за схода грузового состава в Каунасском районе Литвы задерживался ряд поездов, выполнявших маршрут из Калининграда в другие российские города транзитом через литовскую территорию.
Позже администрация литовских железных дорог сообщила, что восстановительные работы на Каунасском участке завершены. В итоге движение поездов Калининградского направления было возобновлено.
В частности, поезд № 80 «Калининград — Санкт-Петербург» отправился в 16:40 мск со станции Нестеров, № 360 «Калининград — Адлер» — в 18:30 мск со станции Литовской железной дороги.
Поезд № 148 «Калининград — Москва» выехал в 19:50 мск со станции Литовской железной дороги, а № 30 «Калининград — Москва» стартует в 20:30 мск с Южного вокзала Калининграда.