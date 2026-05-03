Белгидромет посоветовал повременить с посадкой картофеля из-за температуры почвы

Синоптики предлагают белорусам повременить с посадкой картофеля еще несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Синоптик посоветовала повременить с посадкой картофеля из-за температуры почвы. Об этом сказала в эфире телеканала СТВ начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Екатерина Истомина.

«Сейчас у нас температура на глубине 10 сантиметров, необходимая для посадки картофеля, несколько ниже. Возможно, тем агрария, которые хотели приступить к посадке картофеля, немножко нужно повременить, дождаться прогревания почвы», — отметила Истомина.

Также она сказала, что у озимых культур уже идет фазовыход в трубку и закладка колоса. Но погода до наступления тепла в Беларуси мешала им напитываться необходимыми элементами.

«У яровых культур увеличилась продолжительность периода от закладки зерна в землю до появления всходов. Более чем две недели. Это также негативно может в дальнейшем сказаться», — сказала Екатерина Истомина.

