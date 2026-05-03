В юргинской школе № 9 провели акцию «Диктант Победы»

Школа № 9 в кузбасской Юрге стала официальной площадкой проведения Всероссийской исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие состоялось 24 апреля в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
В патриотической акции приняли участие ученики старших классов, педагоги и военнослужащие Юргинского гарнизона. Они отвечали на вопросы, связанные с ключевыми сражениями и датами Великой Отечественной войны, вспоминали имена героев и полководцев. Помимо этого, участники диктанта размышляли о значении Победы в контексте мировой истории.
«“Диктант Победы” — это не просто проверка знаний по истории Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Это дань уважения подвигу миллионов советских солдат и тружеников тыла, возможность прикоснуться к событиям, определившим судьбу нашего народа», — сказала директор школы Анна Тищенкова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.