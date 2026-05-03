Премьером Мариинского театра стал хореограф Александр Сергеев

Премьером Мариинского театра назначили танцовщика и хореографа Александра Сергеева, сообщила пресс-служба учреждения.
«Блистательный танцовщик и хореограф, лауреат множества танцевальных конкурсов Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Александр Сергеев известен не только как великолепный танцовщик, но и как талантливый хореограф», — говорится в сообщении.
В театре новый премьер служит с 2004 года, при этом с 2010-го — солистом. За время работы он сыграл более чем в 60 партиях. Он поставил балеты «Двенадцать» Бориса Тищенко, «Коппелия» Лео Делибы, «Концертные танцы» на музыку Игоря Стравинского и другие.
Премьер театра — это ведущий солист балета, танцовщик высшей категории, исполняющий главные партии в спектаклях.
В 2024 году премьер Владимир Шкляров, прослуживший в Мариинском театре с 2003 года, умер в возрасте 39 лет. После его гибели и до этого момента театр не объявлял преемника.
