Премьером Мариинского театра стал хореограф Александр Сергеев

Премьером Мариинского театра назначили танцовщика и хореографа Александра Сергеева, сообщила пресс-служба учреждения.

«Блистательный танцовщик и хореограф, лауреат множества танцевальных конкурсов Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Александр Сергеев известен не только как великолепный танцовщик, но и как талантливый хореограф», — говорится в сообщении.

В театре новый премьер служит с 2004 года, при этом с 2010-го — солистом. За время работы он сыграл более чем в 60 партиях. Он поставил балеты «Двенадцать» Бориса Тищенко, «Коппелия» Лео Делибы, «Концертные танцы» на музыку Игоря Стравинского и другие.

Премьер театра — это ведущий солист балета, танцовщик высшей категории, исполняющий главные партии в спектаклях.

В 2024 году премьер Владимир Шкляров, прослуживший в Мариинском театре с 2003 года, умер в возрасте 39 лет. После его гибели и до этого момента театр не объявлял преемника.

