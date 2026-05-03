«Краснодар» вернул себе лидерство в РПЛ

Матч «Краснодара» с тольяттинским «Акроном» в матче 28-го тура чемпионата России завершился тем, что краснодарская команда одержала верх с минимальным перевесом. Единственный гол был забит во втором тайме.
Автором забитого мяча стал Джон Кордоба. Он отправил мяч в ворота тольяттинского клуба дважды, но первый гол не засчитали.
«Краснодар» вернул себе первое место в турнирной таблице, опередив «Зенит». «Акрон» остался в турнирной таблице 12-м.
Обеим командам осталось сыграть по два матча.
