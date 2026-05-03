Багажный коллапс: В Шереметьево пассажиры часами ждут свои вещи

Сотрудники таможни закрыли зеленый коридор и стали проверять всех путешественников без исключения. По словам собеседников канала, из-за тщательных проверок произошёл настоящий коллапс. После процедур люди часами ждут свой багаж, а затем встают в очередь на выход из здания аэропорта.
Ространснадзор взял ситуацию с задержками на контроль, сообщила пресс-служба ведомства. В связи с жалобами пассажиров и публикациями в СМИ о массовых задержках выдачи багажа проводится мониторинг.
Представители службы приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров. В самой воздушной гавани подтвердили, что проблемы связаны именно со стопроцентным досмотром прибывающих на таможне.
Напомним, что в ночное время, в 02:25 по Москве, в Шереметьево были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Об этом проинформировал представитель Росавиации.
