Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Багажный коллапс: В Шереметьево пассажиры часами ждут свои вещи

В московском аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди из-за усиленных досмотров пассажиров. Об этом сообщает Baza.

Сотрудники таможни закрыли зеленый коридор и стали проверять всех путешественников без исключения. По словам собеседников канала, из-за тщательных проверок произошёл настоящий коллапс. После процедур люди часами ждут свой багаж, а затем встают в очередь на выход из здания аэропорта.

Ространснадзор взял ситуацию с задержками на контроль, сообщила пресс-служба ведомства. В связи с жалобами пассажиров и публикациями в СМИ о массовых задержках выдачи багажа проводится мониторинг.

Представители службы приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров. В самой воздушной гавани подтвердили, что проблемы связаны именно со стопроцентным досмотром прибывающих на таможне.

Напомним, что в ночное время, в 02:25 по Москве, в Шереметьево были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Об этом проинформировал представитель Росавиации.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.