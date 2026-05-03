В Красногорске перевернулась лодка с детьми

На Москве-реке в Красногорске перевернулся катер с людьми. Информация о происшествии поступила на экстренный номер 112. В воде оказались около семи человек. Некоторые из них попытались добраться до берега самостоятельно.
На помощь пострадавшим немедленно выдвинулись экипажи патрульной спасательной службы с ближайших станций.
Уже через 13 минут спасатели прибыли на место и подняли на борт всех пострадавших. По уточненным данным, в лодке находились семеро детей и шесть взрослых. Всех оперативно доставили к причалу в Красногорске, где их уже ожидали бригады скорой медицинской помощи.
На всех пассажирах судна были спасательные жилеты, добавил источник 360.ru.
В начале мая в столичном округе традиционно фиксируется всплеск происшествий на воде. Это связано с открытием сезона навигации и большим количеством маломерных судов, выходящих на реку в праздничные дни. Власти региона уже взяли безопасность водоемов под особый контроль.