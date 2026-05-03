Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гидов из Магаданской области приглашают пройти переаттестацию

Сделать это необходимо до 1 октября.

Инструкторы-проводники, работающие на территории Магаданской области, обязаны пройти переаттестацию до 1 октября 2026 года, сообщили в министерстве культуры и туризма региона. Подготовка гидов отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Пройти аттестацию могут проводники, обучившиеся по данному направлению и обладающие навыками оказания первой помощи. У них также должны быть медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к ведению такой деятельности и справка об отсутствии судимости.

Отметим, что на сегодняшний день в Магаданской области аттестацию сдали 14 инструкторов-проводников. Уровень их подготовки был подтвержден на экзаменах, организованных уполномоченными общероссийскими спортивными федерациями.

Проверить своих гидов на сложных маршрутах туристы могут самостоятельно. Для этого им необходимо отсканировать QR-код, размещенный на нагрудном знаке проводника. Кроме того, сведения об аттестованных гидах можно найти в едином реестре по ссылке.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.