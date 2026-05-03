Гидов из Магаданской области приглашают пройти переаттестацию

Инструкторы-проводники, работающие на территории Магаданской области, обязаны пройти переаттестацию до 1 октября 2026 года, сообщили в министерстве культуры и туризма региона. Подготовка гидов отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Пройти аттестацию могут проводники, обучившиеся по данному направлению и обладающие навыками оказания первой помощи. У них также должны быть медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к ведению такой деятельности и справка об отсутствии судимости.
Отметим, что на сегодняшний день в Магаданской области аттестацию сдали 14 инструкторов-проводников. Уровень их подготовки был подтвержден на экзаменах, организованных уполномоченными общероссийскими спортивными федерациями.
Проверить своих гидов на сложных маршрутах туристы могут самостоятельно. Для этого им необходимо отсканировать QR-код, размещенный на нагрудном знаке проводника. Кроме того, сведения об аттестованных гидах можно найти в едином реестре по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.