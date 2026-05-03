Дым, зрелище и юные пилоты: Life.ru побывал на открытии нового сезона Российской Дрифт-серии

В Москве открыли сезон RDS GP 2026. Видео © Life.ru.
Илья — один из зрителей — поделился впечатлениями: погода наконец нормализовалась, пилоты показывают красивые «дымные заносы», а атмосфера — на десять баллов. Отвечая на вопрос об количестве автографов, которые гонщики оставляли ему на спине, молодой человек рассказал, что не гоняется за популярными пилотами, а собирает подписи тех, кого считает крутым лично.
Новинка сезона — учебно-тренировочные сборы для детей.
Руководитель и владелец RDS GP Дмитрий Добровольский рассказал, что организаторы зимой попробовали новый формат — учебно-тренировочные сборы для юных пилотов. Детям с 9 до 15 лет, которые пока не могут участвовать в официальных соревнованиях по правилам, но уже умеют ездить, решили дать попробовать свои силы.
«Мы рассчитываем, что именно этот молодой резерв даст нам через несколько лет самых лютых, самых топовых пилотов, которые будут выигрывать у любого иностранца», — отметил Добровольский.
Соревнования проводятся на профессиональных гоночных трассах по всей России: от Moscow Raceway и «Игора Драйв» до «Красного Кольца» в Сибири. Гран-при РДС имеет статус всероссийских соревнований, проводится Всемирной Дрифт Лигой в партнёрстве с Российской автомобильной федерацией (РАФ) и включён в единый календарный план Министерства спорта РФ.
Среди участников — победители и призёры ведущих чемпионатов по дрифту, включая единственного двукратного обладателя Интерконтинентального кубка ФИА (FIA IDC) россиянина Георгия Чивчяна.
Соревнования по дрифту состоят из двух частей: квалификационных одиночных и парных заездов. Коллегия судей принимает решения на основе выполнения пилотами судейского квалификационного задания по трём критериям: траектория движения, угол заноса и стиль. В квалификации пилоты в одиночных заездах демонстрируют судьям свой уровень мастерства. По результатам этих заездов им начисляются очки и формируется сетка парных заездов.
Парные заезды (хиты) включают по две попытки каждой пары со сменой стартовых позиций. Задача лидера — максимально точно выполнить квалификационное задание. Задача преследователя — повторить движения и траекторию соперника, находясь как можно ближе, но без обгонов и контактов.
Судьи сравнивают проезды пилотов в роли лидера и преследователя. Победитель этапа определяется по «олимпийской системе» — тот, кто не проиграл ни одного хита. По итогам заездов участники получают очки в личный и командный зачёты.
Сборы будут проводиться внутри Гран-при RDS и RDS GP. Юные пилоты выступают на своих автомобилях с чуть более простыми требованиями к машинам и свободными шинами (ограничен только размер). Их ждут теоретическая и психологическая подготовка с дипломированными специалистами.
Дрифт зародился в Японии в 1970-х как развлечение автолюбителей на горных серпантинах. В США и Стране восходящего солнца национальные чемпионаты проводятся с 1990-х. В России соревнования под эгидой РДС проходят с 2010 года. Официально дрифт признан спортивной дисциплиной в мире в 2015-м, а в России — в 2020-м.
