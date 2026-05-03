Почему 90% дачников губят клубнику именно в мае?

Май — один из самых удачных месяцев для посадки клубники в большинстве регионов России. Главный ориентир — не календарь, а погода: температура воздуха должна устойчиво держаться выше +10°C, а почва на глубине 10 см прогреться до +7…+10°C. В средней полосе массовая посадка обычно приходится на 10−20 мая.
Выбираем место и готовим грядку.
Клубника любит солнечные участки, защищённые от ветра. Нельзя сажать её в низинах, где застаивается вода, — корни будут гнить. Идеальные предшественники: лук, чеснок, корнеплоды, бобовые или злаковые. А вот после картофеля, томатов, перцев и огурцов грядку делать не стоит.
Почву перекапывают за 1−2 недели до посадки, удаляя сорняки и внося органику: перегной или компост (5−8 кг на 1 м²). Кислотность должна быть слабокислой (pH 5,8−6,2) — если земля кислая, добавляют золу или известь.
Разметка лунок: схема посадки.
Агрономы советуют размечать грядку в две строки с расстоянием между рядами 50−60 см. Между отдельными кустиками оставляют 20−30 см, а между лунками в ряду — 25−35 см. Глубина лунки — 7−10 см. Если сорт мощный, раскидистый, расстояние стоит увеличить.
Интересный лайфхак: в центр грядки можно посеять бархатцы — они естественным образом отпугивают нематод и других вредителей.
Удобрения прямо в лунку.
Перед посадкой в каждую лунку добавляют:
Органику — 1−2 горсти биогумуса, перепревшего навоза или компоста.
Золу — столовая ложка (источник калия и защита от болезней).
Суперфосфат — половина чайной ложки, он помогает развитию корней.
Сверху удобрения присыпают тонким слоем земли, чтобы корни не касались концентрированных веществ.
Как правильно посадить саженец.
Самый важный момент — положение «сердечка» (точки роста, корневой шейки). Оно должно находиться строго на уровне почвы.
Если заглубить — сердечко запреет, растение погибнет.
Если посадить слишком высоко — корни будут подсыхать, куст плохо приживётся.
Корни аккуратно расправляют по склонам лунки, не загибая вверх. Если корни слишком длинные (больше 10 см), их можно подрезать. Затем лунку засыпают землёй, слегка уплотняют и обильно поливают — не менее 1 литра воды на куст.
После посадки: первые шаги.
Сразу после посадки грядку мульчируют. Подойдут солома, торф, скошенная трава, сосновая хвоя или чёрный нетканый материал. Мульча сохраняет влагу, защищает от сорняков и предохраняет ягоды от грязи.
Для защиты от болезней можно пролить грядку слабым раствором марганцовки (теплая вода 50−55°C). В первый месяц после посадки поливают раз в неделю, а в жару — чаще.
Важный совет для первого года: если клубника зацвела, первые цветоносы лучше оборвать. Растение потратит силы на укоренение, а в следующем сезоне отблагодарит обильным урожаем.