В Норвегии нашли крупнейший клад из монет викингов возрастом около тысячи лет

В Норвегии нашли крупнейший клад эпохи викингов, состоящий почти из трех тысяч серебряных монет и кусочков серебра. Необычная находка была сделана в поле неподалеку от города Рена в муниципалитете Амот и датируется серединой XI века. Об этом сообщили археологи из Музея культурной истории в Осло (Norsk Folkemuseum).
Клад, названный «Мерстад», был обнаружен 10 апреля 2026 года двумя энтузиастами металлоискательного поиска. Специалисты отмечают, что сначала были зафиксированы отдельные сигналы, однако вскоре раскопки привели к выявлению значительного скопления серебра. К концу месяца количество найденных монет превысило 2970, что стало рекордом для Норвегии.
По оценкам археологов, большинство монет в кладе имеют иностранное происхождение. Среди них присутствуют английские пенни времен королей Этельреда II и Кнута Великого, а также монеты из Германии, Дании и ранней Норвегии. Датировка находок указывает на период с конца X до середины XI века, что позволяет предположить, что клад был спрятан около 1047 года нашей эры.
Ученые связывают находку с эпохой правления норвежского короля Харальда Хардрады, во времена которого в стране начала формироваться собственная система чеканки монет. До этого времени в обращении преобладали иностранные деньги, поступавшие через торговлю и военные походы викингов.
Археологи предполагают, что клад мог представлять собой личное или семейное накопление богатства, спрятанное в период экономической нестабильности. Регион, где была сделана находка, в то время активно занимался добычей и торговлей железом, что делало его важным экономическим центром.
Помимо монет, в кладе были найдены фрагменты серебра, использовавшиеся как слитки, а также элементы украшений. Особенностью находки стало отличное состояние предметов — благодаря составу почвы серебро сохранилось практически без коррозии.
Специалисты подчеркивают, что такое открытие имеет большое значение для изучения экономики и торговых связей эпохи викингов и может предоставить новые данные о формировании денежного обращения в Скандинавии, говорится в материале.
