Появились новые факты об исчезнувших военных США в Марокко: вот что сказал источник

Исчезновение двух американских военных на учениях «Африканский лев» в Марокко, по всей видимости, является несчастным случаем и не связано с терроризмом. Об этом 3 мая сообщил РИА Новости американский военный чиновник.
По предварительной версии, двое военнослужащих могли упасть в океан. По словам источника, операция по поиску военных не прекращается, спасатели делают все возможное, чтобы обнаружить пропавших.
Ранее KP.RU писал, что двое военнослужащих США пропали без вести на учениях «Африканский лев 2026» в Марокко. Американцы исчезли 2 мая вблизи учебной зоны Кап-Драа недалеко от города Тан-Тан. Об инциденте сообщило африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM). Подобные учения проводятся ежегодно с участием нескольких стран.