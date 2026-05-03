Ошибки новичка в первые жаркие дни мая

Первые жаркие дни мая обманчивы. После затяжной весны организм ещё не адаптировался к высоким температурам, а риск солнечного удара возрастает многократно. Солнечный удар — это тепловой удар, вызванный прямым солнечным излучением. В отличие от теплового, который можно получить и в душном помещении, солнечный удар наступает исключительно при перегревании головы прямыми лучами солнца.

Главные ошибки новичков.

Ошибка № 1 — выход на улицу без головного убора. Новички часто пренебрегают панамой или кепкой, считая, что «ещё не так жарко». Между тем именно прямое воздействие солнца на непокрытую голову — главная причина солнечного удара.

Ошибка № 2 — пребывание под солнцем в опасные часы. С 11:00 до 16:00 солнечная активность максимальна. Загорать и находиться на открытом воздухе рекомендовано только до 10 утра и после 16 часов.

Ошибка № 3 — тёмная синтетическая одежда. Тёмные ткани плохо отражают солнечные лучи, а синтетика не пропускает воздух и задерживает испарения тела, нарушая терморегуляцию.

Как понять, что вы перегрелись?

Первые признаки солнечного удара: вялость, головная боль, головокружение, тошнота, слабость. Позже появляются шум в ушах, учащённое сердцебиение, темнеет в глазах. Температура может подняться до 38−40°С.

Что делать при первых симптомах?

Человек редко может объективно оценить своё состояние, поэтому важно, чтобы кто-то был рядом. При признаках перегрева:

1. Немедленно уйти в тень или прохладное помещение.

2. Снять стесняющую одежду, ослабить ремень.

3. Приложить к голове холодный компресс, обтереть тело прохладной водой.

4. Пить воду небольшими глотками, если сознание сохранено.

При потере сознания необходимо перевернуть пострадавшего на бок и срочно вызвать скорую.

Как защитить себя в майскую жару.

Главное правило — профилактика. Носите лёгкую одежду светлых тонов из натуральных тканей (лён, хлопок) и обязательно головной убор. Пейте 1,5−2 литра воды в день, в жару — больше, даже если не хочется. Избегайте алкоголя, сладкой газировки и кофе — они усиливают обезвоживание.

Помните: первые жаркие дни самые опасные для неподготовленного организма. Лучшая стратегия — минимизировать активность на солнце и дать себе время на адаптацию.