Во время гонки «Формулы-1» один из болидов перевернулся

Болид французского пилота команды «Альпин» Пьера Гасли перевернулся после столкновения с другим автомобилем в ходе заезда, проходившего в рамках четвертого этапа «Формулы-1».

Автомобилем, столкнувшимся с Гасли, был болид новозеландского гонщика «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона.

Оба гонщика были вынуждены выбыть из гонки.

Как заявили в пресс-службе «Формулы-1», спортсмены не получили повреждений.

В ходе ЧМ Гасли занимает восьмую строчку турнирной таблицы. В предыдущих турнирах «Формулы-1» он не поднимался выше седьмого места.

