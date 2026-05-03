Во время гонки «Формулы-1» один из болидов перевернулся

Болид французского пилота команды «Альпин» Пьера Гасли перевернулся после столкновения с другим автомобилем в ходе заезда, проходившего в рамках четвертого этапа «Формулы-1».
Автомобилем, столкнувшимся с Гасли, был болид новозеландского гонщика «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона.
Оба гонщика были вынуждены выбыть из гонки.
Как заявили в пресс-службе «Формулы-1», спортсмены не получили повреждений.
В ходе ЧМ Гасли занимает восьмую строчку турнирной таблицы. В предыдущих турнирах «Формулы-1» он не поднимался выше седьмого места.
