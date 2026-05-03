Профессор Цзян Сюэцинь, которого называют «китайским Нострадамусом» за его предсказания о переизбрании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и начале конфликта США с Ираном, вновь сделал ряд прогнозов о будущем. И в этот раз он не обошел стороной Россию.
Он считает, что американская экономика не готова к затяжной войне, а украинская власть не сможет продержаться без поддержки Соединенных Штатов даже несколько недель.
— Россия получает окно возможностей. А в геополитике окно — это все, что нужно. Нужно только ждать, когда Вашингтон потянется туда, куда ему не нужно идти, — сказал профессор.
Цзян уверен, что российская армия воспользуется этой ситуацией и захватит Одессу, что станет настоящей катастрофой для Украины, лишившейся выхода к морю, передает РИА Новости.
До этого бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Западу следует признать новые регионы России. Он отметил, что западные страны должны с уважением относиться к требованиям России и не пытаться использовать любые формы переговоров для искажения целей специальной военной операции.