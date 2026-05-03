Двое военных США пропали в Марокко во время учений «Африканский лев»

Два американских военнослужащих, участвовавших в международных учениях «Африканский лев» в Африке, пропали без вести в Марокко. Об этом сообщило Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM).
— Двое военнослужащих США, участвовавших в учениях «Африканский лев — 2026», пропали без вести 2 мая 2026 года вблизи тренировочного полигона Кап-Драа, недалеко от города Тан-Тан в Марокко, — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся поисково-спасательные операции, расследование инцидента продолжается.
«Африканский лев» — это ежегодные международные военные учения с участием военнослужащих США.
Прошлой весной произошел еще один скандал. Вечером 25 марта четверо американских военнослужащих в Литве выехали на гусеничной машине и пропали. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вскоре сообщил об их гибели. Оказалось, что боевой автомобиль попал в аварию в районе центрального полигона литовской армии в Пабраде и погрузился на глубину четырех метров под водой.
Уже 31 марта властям Литвы удалось отыскать трех из четырех пропавших в стране американских военных: они утонули в клюквенном болоте. Председатель литовского фонда восстановления и охраны болот Нериюс Заблецкис позже сообщил, что этот водоем не был обозначен на каких-либо картах.