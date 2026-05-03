4 мая в Ростовской области пройдут дожди

Жителей Ростовской области после праздников ждёт переменчивая погода. По прогнозу синоптиков, в воскресенье осадков не ожидается, но уже в понедельник, 4 мая, начнутся дожди.
Днём в донской столице пройдут дожди, ветер северо-восточный, порывы до 12−14 м/с, на юге области — до 15−17 м/с. Температура ночью: +3…+5 °C, днём: +11…+13 °C.
В Ростовской области ночью дожди возможны на юге региона, днём — местами по всей области. Температура ночью: +4…+9 °C (местами до +2 °C), днём: +9…+14 °C, на юге — до +18 °C.