В Подмосковье перевернулся катамаран с семью детьми

В подмосковном Красногорске на Москве-реке перевернулся катамаран с 12 пассажирами — семью детьми и пятью взрослыми, сообщила РБК пресс-служба администрации городского округа.
Никто не погиб. На место происшествия отправлены спасатели и сотрудники скорой помощи.
«Спасатели подняли на борт спасательного катера семь детей и двух взрослых. В результате происшествия погибших нет, проводится эвакуация людей», — говорится в сообщении.
Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что все пассажиры находились в спасательных жилетах.
«Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с инцидентом», — сообщили РБК в пресс-службе московской транспортной прокуратуры.
Как пишет Mash, причиной переворота стал перевес судна — капитан взял на борт больше разрешенного количества людей. По данным телеграм-канала, два ребенка двух и четырех лет получили переохлаждение.
