Шереметьево предупредил прилетающих из-за границы об усиленном контроле

Пассажиров международных рейсов полностью досматривают на таможне, из-за чего прохождение формальностей может занять больше времени.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Шереметьево 3 мая предупредил пассажиров, прибывающих из-за рубежа, о возможном увеличении времени прохождения послеполетных формальностей. Об этом сообщила воздушная гавань.

Это связано с тем, что государственные органы усилили контроль и теперь проводят полный досмотр всех прилетающих из-за границы на таможне. При этом сам аэропорт продолжает работать в обычном режиме — никаких сбоев в его работе нет. Пассажиров внутренних рейсов и вылетающих из Шереметьево обслуживают как обычно.

Скопления людей, подчеркнули в аэропорту, не связаны с введением временных ограничений (план «Ковер» уже сняли). Службы аэропорта усилены, сотрудники помогают пассажирам, особенно маломобильным гражданам и людям с детьми. Ространснадзор, в свою очередь, взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа и проверяет, соблюдают ли перевозчики и аэропорт права пассажиров. Инспекторы уже на месте.

Ранее KP.RU писал, что аэропорт Шереметьево 2 мая работал по специальному согласованию из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. В Росавиации предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов для безопасности гражданских судов. Позже ограничения сняли.