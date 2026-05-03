Фицо: Словакия не будет участвовать в дальнейших кредитах для Украины

Словакия не будет участвовать в предоставлении дальнейших кредитов Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо в своем видеообращении к гражданам в социальных сетях.

— Словакия не будет участвовать и дальнейших анонсированных кредитах для Украины, — заявил он.

Премьер также подчеркнул, что Словакия, будучи соседом Украины, должна вести диалог и искать решения, которые не повредят отношениям между двумя странами.

Фицо напомнил, что он отказался поддержать выделение 90 миллиардов евро Украине со стороны Евросоюза.

Также Роберт Фицо рассказал о расхождении во взглядах по некоторым вопросам с украинским лидером Владимиром Зеленским. Недавно политики провели телефонные переговоры. После них глава словацкого правительства заявил, что Братислава поддерживает амбиции Украины вступить в Европейский союз (ЕС). Несмотря на ряд разногласий, Фицо и Зеленский также договорились провести краткую встречу на саммите Европейского политического сообщества, который состоится 4 мая в Ереване.

Зеленский в армянскую столицу уже прибыл.

