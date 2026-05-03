Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США отказались от предложения Ирана по завершению войны в три этапа

Соединенные Штаты Америки отклонили предложение Ирана о трехступенчатом завершении войны. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил американский президент Дональд Трамп в интервью израильскому телеканалу Kan News.

Соединенные Штаты Америки отклонили предложение Ирана о трехступенчатом завершении войны. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил американский президент Дональд Трамп в интервью израильскому телеканалу Kan News.

— (Я — прим. «ВМ») изучил новое иранское предложение, и оно для меня неприемлемо, — заявил Трамп.

По информации Al Jazeera, Иран представил США план, состоящий из трех этапов, который предполагает переход от перемирия к долгосрочному мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Тегеран предложил в первую очередь достичь долгосрочного мира и открыть Ормузский пролив. Кроме того, Иран согласился на заморозку обогащения урана на срок до 15 лет, но отказался уничтожать свои ядерные объекты.

Еще 1 мая агентство Associated Press писало, что Белый дом уведомил Конгресс Соединенных Штатов Америки о том, что считает войну с Ираном законченной.

29 апреля газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше