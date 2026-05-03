Трамп: США отказались от предложения Ирана по завершению войны в три этапа

По информации Al Jazeera, Иран представил США план, состоящий из трех этапов, который предполагает переход от перемирия к долгосрочному мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Тегеран предложил в первую очередь достичь долгосрочного мира и открыть Ормузский пролив. Кроме того, Иран согласился на заморозку обогащения урана на срок до 15 лет, но отказался уничтожать свои ядерные объекты.