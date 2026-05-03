Трамп: США отказались от предложения Ирана по завершению войны в три этапа

Соединенные Штаты Америки отклонили предложение Ирана о трехступенчатом завершении войны. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил американский президент Дональд Трамп в интервью израильскому телеканалу Kan News.
— (Я — прим. «ВМ») изучил новое иранское предложение, и оно для меня неприемлемо, — заявил Трамп.
По информации Al Jazeera, Иран представил США план, состоящий из трех этапов, который предполагает переход от перемирия к долгосрочному мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Тегеран предложил в первую очередь достичь долгосрочного мира и открыть Ормузский пролив. Кроме того, Иран согласился на заморозку обогащения урана на срок до 15 лет, но отказался уничтожать свои ядерные объекты.
Еще 1 мая агентство Associated Press писало, что Белый дом уведомил Конгресс Соединенных Штатов Америки о том, что считает войну с Ираном законченной.
29 апреля газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом.