Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана: Тегеран получил ответ Вашингтона по урегулированию через Пакистан

Тегеран рассматривает мнение Вашингтона, после чего даст свой ответ, сообщил Исмаил Багаи.

Источник: Комсомольская правда

Иран получил от Соединенных Штатов Америки ответ на свое предложение по урегулированию, которое передали через Пакистан. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. Сейчас Тегеран изучает документ.

«Это мнение сейчас рассматривается, и после подведения итогов будет дан ответ от Ирана», — цитирует Багаи иранское информационное агентство Tasnim.

Ранее Иран передал США через Пакистан план мирного урегулирования из 14 пунктов. Среди предложений: открытие Ормузского пролива, снятие морской блокады Ирана и полное прекращение боевых действий — на это Тегеран предлагает отвести 30 дней. Еще один месяц отводится на переговоры по ядерной программе, но только после выполнения предыдущих условий.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что вряд ли примет мирный план Ирана, хотя даже еще не рассматривал его. Президент США пообещал в ближайшее время изучить предложения Тегерана, но считает, что иранская сторона «не заплатила достаточно высокую цену за то, что делала с принципами и миром в последние 47 лет».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше