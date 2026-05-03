МИД Ирана: Тегеран получил ответ Вашингтона по урегулированию через Пакистан

«Это мнение сейчас рассматривается, и после подведения итогов будет дан ответ от Ирана», — цитирует Багаи иранское информационное агентство Tasnim.
Ранее Иран передал США через Пакистан план мирного урегулирования из 14 пунктов. Среди предложений: открытие Ормузского пролива, снятие морской блокады Ирана и полное прекращение боевых действий — на это Тегеран предлагает отвести 30 дней. Еще один месяц отводится на переговоры по ядерной программе, но только после выполнения предыдущих условий.
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что вряд ли примет мирный план Ирана, хотя даже еще не рассматривал его. Президент США пообещал в ближайшее время изучить предложения Тегерана, но считает, что иранская сторона «не заплатила достаточно высокую цену за то, что делала с принципами и миром в последние 47 лет».