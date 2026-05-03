Футболист «Спартака» Антон Заболотный провалил допинг-тест

Футболист московского «Спартака» Антон Заболотный провалил допинг-тест. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
— Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования, — говорится в сообщении.
Изначально Заболотного отстранили от соревнований и тренировок, однако с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в спортивной деятельности, передает РИА Новости.
В конце апреля нападающий сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил дисквалификацию на четыре года от Футбольной ассоциации Англии (FA). Решение было принято после того, как допинг-проба игрока, взятая в конце 2024 года, показала наличие запрещенного вещества мельдония. Футболист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале 2026 года. Сейчас стороны обмениваются письменными возражениями, но дата слушания в Лозанне еще не назначена.
2 февраля СМИ сообщили, что перед началом Олимпийских игр итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер провалила допинг-тест. В ее пробе нашли «Летрозол», который входит в список запрещенных веществ, поскольку его могут использовать для снижения уровня эстрогена при приеме анаболических стероидов.