Футболист «Спартака» Антон Заболотный провалил допинг-тест

В конце апреля нападающий сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил дисквалификацию на четыре года от Футбольной ассоциации Англии (FA). Решение было принято после того, как допинг-проба игрока, взятая в конце 2024 года, показала наличие запрещенного вещества мельдония. Футболист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале 2026 года. Сейчас стороны обмениваются письменными возражениями, но дата слушания в Лозанне еще не назначена.