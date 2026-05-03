«Снова слышу твой смех»: Гурцкая обратилась к покойному мужу в день его рождения

Певица Диана Гурцкая опубликовала трогательный пост в честь своего ушедшего супруга Петра Кучеренко в его день рождения. Публикация появилась в воскресенье, 3 мая, в ее социальных сетях.

Исполнительница поделилась, что каждое утро и вечер она продолжает вспоминать своего любимого, а в этот особенный день особо остро ощущает его отсутствие.

— Я снова слышу твой искренний смех, чувствую твое смущение от бесконечного потока поздравлений и, как раньше, благодарю Бога за твое появление на свет. Теперь вы стали ближе, а мы по-прежнему учимся проживать этот чудесный весенний день без тебя. С днем рождения, мой ангел, — написала Гурцкая.

Гурцкая и Кучеренко были вместе около 20 лет. Он занимал должность замминистра науки и высшего образования России с 30 марта 2020 года по май 2023 года.

Кучеренко скончался 20 мая 2023 года: во время возвращения из командировки на Кубе ему стало плохо в самолете. Врачи пытались спасти его после экстренной посадки в Минеральных Водах, но не смогли. Ему было 46 лет.

В прошлом году Гурцкая победила в номинации «Музыкальная мама» премии «Лицо Нации. Мама». «Вечерняя Москва» пообщалась с певицей. В интервью она откровенно рассказала о своей семье.

