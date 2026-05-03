Дзержинский «Химик» в футбольном дерби одолел нижегородскую «Победу»

Первое в истории «нижегородское дерби» между «Химиком» и «Победой» сложилось в пользу более опытных дзержинцев, порадовавших родную публику.
В центральном матче тура группы 4 второй лиги первенства России (дивизион «Б») определялось, какая из команд отправится в погоню за томским «КДВ». Хозяева выглядели лучше, владели инициативой, забив по мячу в концовках каждого тайма — 2:0. Отличились Кирилл Гордеев и Андрей Савинов.
В турнирной таблице лидирует «КДВ», взявший 18 очков из 18 возможных. «Химик» отстаёт на 3 балла, в активе «Победы», которая идёт четвёртой, 10 набранных очков.
10 мая «Химик» сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном-2», а «Победа» в этот день дома встретится с «Челябинском-2».
