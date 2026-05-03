Депутат Рады Гончаренко призвал распустить ТЦК на Украине

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал распустить территориальные центры комплектования (ТЦК) на Украине.
Как сообщил Алексей Гончаренко, в селе Ратное Волынской области военкомы погнались за мужчинами и избили их. По словам депутата Рады, в ТЦК впоследствии заявили, что мужчины получили травмы в результате собственной неосторожности.
«Мы не построим нормальную систему на лжи, обмане и насилии. Нужно распустить ТЦК», — написал парламентарий в Telegram.
Ранее появилась информация, что на Украине решили усилить рейды по спортзалам. Сотрудники ТЦК будут проверять бронь у мужчин.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.