Депутат Рады Гончаренко призвал распустить ТЦК на Украине

Депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал, что сотрудники ТЦК избили мужчин в Волынской области.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал распустить территориальные центры комплектования (ТЦК) на Украине.

Как сообщил Алексей Гончаренко, в селе Ратное Волынской области военкомы погнались за мужчинами и избили их. По словам депутата Рады, в ТЦК впоследствии заявили, что мужчины получили травмы в результате собственной неосторожности.

«Мы не построим нормальную систему на лжи, обмане и насилии. Нужно распустить ТЦК», — написал парламентарий в Telegram.

Ранее появилась информация, что на Украине решили усилить рейды по спортзалам. Сотрудники ТЦК будут проверять бронь у мужчин.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.