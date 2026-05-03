В Каменцком районе спасатель вынес семилетнюю девочку из воды, где она оказалась за 150 метров от берега

Источник: Комсомольская правда

В Каменцком районе спасатель вынес семилетнюю девочку из воды, где она оказалась за 150 метров от берега, сообщает телеграм-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Днем 3 мая спасатели получили запрос помощи в поиске пропавшей семилетней девочки из деревни Заречаны. Вещи ребенка нашли возле реки.

Искал девочку 21 человек и семь единиц техники (из них от МЧС 14 работников и пять единиц техники). В итоге именно сотрудник МЧС обнаружил ребенка неподалеку от Заречан в воде — в 150 метрах от берега.

«Спасатель вынес ее на руках на берег и передал медикам. В госпитализации ребенок не нуждался», — говорят спасатели.

Также мы сообщали, что МЧС отправило свою авиацию для тушения пожара в Гродненской области.

